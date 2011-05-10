Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 25

HerzfrequenzStaffel 2Folge 7vom 10.05.2011
43 Min.Folge vom 10.05.2011Ab 12

Antonio bringt seinen Cousin Matteo mit Fieberschüben und starken Magenkrämpfen in die Seeklinik. Während Markus erst die Laborwerte abwarten will, vermutet Stefan eine Salmonellenvergiftung ausgelöst durch das Tiramisu aus dem Stella’s. Stefan informiert Johanna, die das Klinikpersonal über eine mögliche Salmonelleninfektion in Kenntnis setzt. Als auch Henriette, die von dem Tiramisu gegessen hat, erste Symptome zeigt, scheint sich Stefans Verdacht zu bestätigen. Solange der genaue Ursprung der Infektion nicht bekannt ist, sehen sich Antonio und Stella gezwungen, das Stella’s zu schließen, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

Herzfrequenz
