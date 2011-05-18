Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 31
43 Min.Folge vom 18.05.2011Ab 12
Während Markus und Marie ihre Flitterwochen in der einsamen Hütte mehr oder weniger genießen können, macht Roland Bernheimer seiner Noch-Ehefrau Shirley ein pragmatisches aber unmoralisches Angebot. Henriette und Mesut gelingt es gemeinsam, dem kleinen Yilmaz und seinen überforderten Eltern zu einem Neuanfang zu verhelfen. Stefan kommt inzwischen hinter die Gründe für Tanja Wiesners Suizidversuch. Um ihr zu helfen, muss sich Stefan Unterstützung bei seiner Noch-Ehefrau Isabelle holen.
