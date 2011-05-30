Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 39

HerzfrequenzStaffel 2Folge 21vom 30.05.2011
Folge 39

Folge 39Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 21: Folge 39

43 Min.Folge vom 30.05.2011Ab 12

Marie will eine Auszeit von der Beziehung mit Markus, um sich über einige Dinge klar zu werden. Dieser wirft seiner Mutter Johanna vor, dass sie Schuld an seiner Krise mit Marie ist, weil sie verlangt hat, dass er Marie die Wahrheit sagt. Alois fürchtet immer noch um das Leben seines Freundes Franz. Zudem macht er sich wegen dem Unfall schwere Vorwürfe. Da die Ärzte mit der Operation von Franz alle Hände voll zu tun haben, setzt Bernheimer Marie auf den inzwischen mehr als unzufriedenen Patienten Pollinger an. Weil Vicky ihre Eltern nicht dazu überreden kann, dass sie nach Paris fahren darf, entschließt auch Lucas sich, zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen