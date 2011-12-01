Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 9Folge 1vom 01.12.2011
43 Min.Folge vom 01.12.2011Ab 12

Conrad ist geschockt über die große Wut, die Laura gegenüber ihrem, vermeintlich verstorbenen, Vater empfindet, der die schwangere Saskia damals im Stich gelassen hat. Ohne ihr zu sagen, dass er ihr Vater ist, sucht Conrad immer mehr die Nähe zu Laura und nimmt dafür auch ihre Dissertation als Vorwand. Florians vermeintlicher Herzinfarkt bei der Trauung entpuppt sich als Panikattacke. Henriette ist froh, dass die Hochzeit zunächst abgewendet wurde, handelt sich aber einen Rüffel von Bernheimer ein. Auch Daniel, dessen Gedanken ständig um Laura und ihre Liebeswirren kreisen, zieht den Zorn des Chefarztes auf sich.

Herzfrequenz
