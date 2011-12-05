Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 160

HerzfrequenzStaffel 9Folge 2vom 05.12.2011
Folge 160

Folge 160Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 160

43 Min.Folge vom 05.12.2011Ab 12

Saskia erkennt, dass sie Conrad nicht mehr lange davon abhalten kann, Laura zu offenbaren, dass er ihr Vater ist. Sie muss handeln. Gemeinsam mit Georg bereitet sie eine infame Verleumdung vor. Während Laura fast schon bereut, Stefan geohrfeigt zu haben, hofft dieser, Laura nun endgültig ihren Gefühle für ihn die Grundlage entzogen zu haben. Doch Laura kann ihre Gefühle für Stefan nicht einfach abstellen, genauso wenig wie Daniel, der ihr gegenüber vorgibt, sich mit der Rolle als Kumpel zu begnügen. Henriette kümmert sich um Florian, der seine Panikattacke gut überstanden hat.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen