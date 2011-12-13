Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 166

Staffel 9Folge 8vom 13.12.2011
43 Min.Folge vom 13.12.2011Ab 12

Laura gelingt es, Daniel davon abzuhalten, Conrad als Spanner zu enttarnen. Doch auch ihr fällt es immer schwerer, entgegen ihrem offenen Naturell zu agieren. Saskia, ihrerseits, ist sehr zufrieden mit dem Verlauf ihrer Pläne. Ihr gelingt es, Isabelles Vertrauen zu gewinnen und sie für Ihre Boykott-Pläne von Conrads Fusiocept-Studie vor den Karren zu spannen. Spontan plant Vicky für ihren achtzehnten Geburtstag eine große Party und beginnt alle Freunde einzuladen. Sie ahnt nicht, dass Shirley und Bernheimer ebenfalls dabei sind, ein Fest zu organisieren, die sie als große Überraschungsparty für sie planen.

