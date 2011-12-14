Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 167

HerzfrequenzStaffel 9Folge 9vom 14.12.2011
Folge 167

Folge 167Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 9: Folge 167

43 Min.Folge vom 14.12.2011Ab 12

Conrad ist von Lauras Vorwurf, er hätte Spanner-Fotos von ihr gemacht, überrumpelt. Es gelingt ihm nicht, sie davon zu überzeugen, dass er diese Fotos nicht geschossen hat und Laura geht jedem weiteren Gespräch aus dem Weg. Bei ihrer Mutter findet Laura Trost. Doch gleichzeitig merkt Saskia, dass ihre intriganten Pläne zu scheitern drohen. Vickys Enttäuschung wächst, als ihr alle Partygäste absagen. Dies spitzt sich zu, als Bernheimer noch eins drauf legt und Ursula bittet, Vicky spontan für die Nachtschicht einzuteilen. Florian hat sich gegen die Stammzellen-Therapie entschieden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen