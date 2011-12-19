Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 170
43 Min.Folge vom 19.12.2011Ab 12
Saskia bittet Conrad, ihr zu helfen und gibt sich ihm quasi in die Hände. Conrad glaubt, mitverantwortlich zu sein für Saskias Probleme. Inzwischen verbringen Laura und Daniel auf dem Bergausflug ein paar unbeschwerte Stunden. Zum ersten Mal schlafen die beiden auch miteinander. Als sie von dem Ausflug zurückkommen, erwartet Laura jedoch eine böse Überraschung. Bernheimer macht Shirley und Vicky klar, dass er von nun an sein Single-Leben genießen will und fährt mit dem Sportwagen weg. Shirley konstatiert trocken, dass ihr Ex offenbar eine Midlife-Crisis hat.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises