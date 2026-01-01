Unterwasserbergung bei null SichtJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Down Under
Folge 10: Unterwasserbergung bei null Sicht
44 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Down Under
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited