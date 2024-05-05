Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 05.05.2024
45 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12

Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.

