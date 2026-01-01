Highway Heroes Down Under
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Highway Heroes Down Under
Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.
Genre:Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited
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