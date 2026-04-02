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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Das Millionen-Dollar-Haus

HGTVFolge vom 02.04.2026
Das Millionen-Dollar-Haus

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 02.04.2026: Das Millionen-Dollar-Haus

44 Min.Folge vom 02.04.2026

Lyndsay und Leslie müssen ihr Budget erhöhen, als Marktveränderungen den Verkauf eines fast eine Million Dollar teuren Duplex erschweren. Um das Investment eines Vermieterpaares zu retten, entwickeln die Zwillinge eine clevere Strategie, um die Immobilie attraktiver zu machen und doch noch einen lukrativen Abschluss zu erzielen.

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