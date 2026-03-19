Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 19.03.2026: Das Hygge-Haus
44 Min.Folge vom 19.03.2026
Eine Frau steht kurz vor dem Ruhestand und möchte sich von ihrer Eigentumswohnung trennen, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Lyndsay und Leslie setzen bei der Renovierung auf einen warmen, europäischen Hygge-Stil, der Gemütlichkeit und zeitlose Eleganz verbindet. Doch während sich das Interior in ein echtes Wohlfühlzuhause verwandelt, bringt ein ernstes Sanitärproblem plötzlich neue Unsicherheit in den Verkaufsprozess.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.