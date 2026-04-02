Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 02.04.2026: Hochprozentige Rendite
44 Min.Folge vom 02.04.2026
Ein junges Paar hofft auf maximale Wertsteigerung bei seinem neu erworbenen Midcentury-Modern-Haus. Lyndsay und Leslie setzen auf gezielte Updates und durchdachte Gestaltung, um aus der Immobilie ein echtes Rendite-Objekt zu machen und den Verkaufserlös deutlich zu steigern.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.