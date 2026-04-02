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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Hochprozentige Rendite

HGTVFolge vom 02.04.2026
Hochprozentige Rendite

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 02.04.2026: Hochprozentige Rendite

44 Min.Folge vom 02.04.2026

Ein junges Paar hofft auf maximale Wertsteigerung bei seinem neu erworbenen Midcentury-Modern-Haus. Lyndsay und Leslie setzen auf gezielte Updates und durchdachte Gestaltung, um aus der Immobilie ein echtes Rendite-Objekt zu machen und den Verkaufserlös deutlich zu steigern.

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