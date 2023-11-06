Staffel 02 Folge 03: Gewinnen ist allesJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Folge 3: Staffel 02 Folge 03: Gewinnen ist alles
Leo Hillinger setzt seine Reise fort, als nächste Station stehen die Bermudas an. Doch davor muss er im Burgenland nach dem Rechten sehen. Es stehen unzählige Businesstermine an, da kanns schon mal passieren, dass sich der sonst so gesellige Winzer zum Essen in eine verlassene Lagerhalle davonstiehlt. Und ein als Teambuilding geplantes Event für die Mitarbeiter des Weinguts artet in einem bitterharten Wettstreit aus. Denn bei Leo Hillinger geht es immer ums Gewinnen, zweiter ist schon verloren. Der Junior, der nun als Jungbauer den Hof übernehmen soll muss lernen Traktor zu fahren. Sein bester Lehrer, Leo Senior himself, zeigt ihm wie’s geht. Und beim Vater-Sohn Ausflug samt gemeinsamen Zelten in Ungarn werden Leo und Jack von gefährlichen, pannonischen Gelsen heimgesucht.
