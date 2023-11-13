Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in BermudasJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in Bermudas
50 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6
Leo Hillinger will mit seinen Weinen auch die entlegensten Inseln im Atlantik erobern. Die Bermudas. Hier gibt’s einen Österreicher der die Gastronomie der Insel beherrscht, mit ihm will Leo in diesem kleinen Paradies große Geschäfte machen. Doch bei der ersten gemeinsamen Bootsausfahrt geht der Burgenländer über Bord. Sohnemann Jack macht sich mit seinem „Ziehvater“, dem Vertriebsleiter Günther auf eine Tour durch die Steiermark. Ausgerechnet in einer der besten Weingegenden wollen die Burgenländer ihren burgenländischen Wein verchecken. Ob das gut geht?
