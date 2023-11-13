Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hillinger & Hillinger

Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in Bermudas

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 13.11.2023
Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in Bermudas

Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in BermudasJetzt kostenlos streamen

Hillinger & Hillinger

Folge 4: Staffel 02 Folge 04: Leo hauteng in Bermudas

50 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6

Leo Hillinger will mit seinen Weinen auch die entlegensten Inseln im Atlantik erobern. Die Bermudas. Hier gibt’s einen Österreicher der die Gastronomie der Insel beherrscht, mit ihm will Leo in diesem kleinen Paradies große Geschäfte machen. Doch bei der ersten gemeinsamen Bootsausfahrt geht der Burgenländer über Bord. Sohnemann Jack macht sich mit seinem „Ziehvater“, dem Vertriebsleiter Günther auf eine Tour durch die Steiermark. Ausgerechnet in einer der besten Weingegenden wollen die Burgenländer ihren burgenländischen Wein verchecken. Ob das gut geht?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hillinger & Hillinger
PULS 4
Hillinger & Hillinger

Hillinger & Hillinger

Alle 2 Staffeln und Folgen