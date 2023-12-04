Staffel 02 Folge 07: Skigaudi und Hüttenzauber mit den HillingersJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Folge 7: Staffel 02 Folge 07: Skigaudi und Hüttenzauber mit den Hillingers
Leo und Jack erobern gemeinsam die österreichischen Alpen. Denn dort wo der Wintersport zu Hause ist wird auch viel Wein getrunken, Leo will seinen Sohnemann mit der Hüttengastronomie und Hotellerie von Tirol bekanntmachen. Businessmäßig natürlich nur. Doch wer Leo und Jack kennt der weiß: Kein Sport ohne Wettkampf und so wird ein Skiausflug zum Rennen, eine Skitour zum Gipfelsturm und wenn dann auch noch ein Pistenbully vor dem Hotel herumsteht… Und: Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende, Jack ist ein großes Stück tiefer in Papas Fußstapfen getreten und der Altwinzer strebt mehr und mehr danach nicht mehr das Gesicht nach Außen zu sein und sich zurückzuziehen. Will Leo Hillinger gar endgültig von der Bildfläche verschwinden? Ist Jack überhaupt schon so weit?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick