Staffel 02 Folge 05: Fasslbootrennen am Neusiedler SeeJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Folge 5: Staffel 02 Folge 05: Fasslbootrennen am Neusiedler See
Nächster Stopp auf Leo Hillingers Welt-Weinherrschafts-Eroberungsliste: Miami. Er möchte hier mit seinen Weinen die Kreuzfahrt erobern. Der bauernschlaue Topwinzer riecht hier das ganz große Geschäft, denn mit den Luxus-Linern kann er seine Weine in die ganze Welt schicken. Doch als Leo ankommt merkt er schnell: So einfach ist das nicht. Vor allem, wenn weit und breit kein Kreuzfahrtschiff zu sehen ist. Und dann gerät er auch noch in eine Razzia. Jack tritt beim Fasslbootrennen in Jois anstelle seines Vaters an, die Erwartungen des Vaters liegen selbstverständlich hoch. Doch Jack und seine jungen Kollegen treffen auf den Titelverteidiger aus dem Weinviertel und müssen schon im ersten Durchgang eine schmerzliche Erfahrung machen. „Zweiter ist schon verloren!“ hat der Papa gesagt. Ob der Junior die Erwartungen seines großen Vorbilds bei diesem beinharten Rennen erfüllen wird können?
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