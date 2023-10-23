Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hillinger & Hillinger

Staffel 2 Folge 1: Entspannung in Sicht

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 23.10.2023
Staffel 2 Folge 1: Entspannung in Sicht

Staffel 2 Folge 1: Entspannung in SichtJetzt kostenlos streamen

Hillinger & Hillinger

Folge 1: Staffel 2 Folge 1: Entspannung in Sicht

50 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6

Leo Hillinger will Kürzer treten und Stress abbauen. Sohn Jack soll ihm dabei helfen und früher als gedacht in den Betrieb einsteigen. Davor finden die zwei Entspannung im Spa bevor es richtig losgeht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hillinger & Hillinger
PULS 4
Hillinger & Hillinger

Hillinger & Hillinger

Alle 2 Staffeln und Folgen