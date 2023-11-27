Staffel 02 Folge 06: Streit im Hause HillingerJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Folge 6: Staffel 02 Folge 06: Streit im Hause Hillinger
Leo Hillinger darf endlich auf ein richtiges Kreuzfahrtschiff. Ob er den Sack endlich zumachen und einen Deal abschließen kann? Und Leo Hillinger läuft nach den Strapazen der weiten Reisen wieder mehr als nur unrund. Da hilft auch ein Chill-Out-Nachmittag mit dem Sohnemann nichts. Und dann bricht auch noch ein heftiger Streit zwischen Vater und Sohn aus. Das ist zu viel. Leo muss schwerere Geschütze auffahren als nur zuzuwarten, ein Rundum Body-Check sowie eine Mentaltrainerin müssen her. Und dann wirkt der sonst so taffe Winzer aus dem Burgenland plötzlich emotional und verletzlich. Kann er aus seiner eigenen Vater-Sohn Geschichte lernen und es mit dem eigenen Sohn besser machen? Kommt es zur Versöhnung zwischen Leo und Jack?
