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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Überfall auf das Pierre Hotel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 27.06.2026
Überfall auf das Pierre Hotel

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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 5: Überfall auf das Pierre Hotel

41 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Im Januar 1972 erbeuten Diebe Juwelen, Bargeld und Wertgegenstände in zweistelliger Millionenhöhe aus dem renommierten Pierre Hotel in New York. Die Tat wird minutiös geplant und ausgeführt.

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