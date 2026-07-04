Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Juwelenraub in Manhattan

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 04.07.2026
Juwelenraub in Manhattan

Juwelenraub in ManhattanJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 8: Juwelenraub in Manhattan

41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Eine Diebesbande will den großen Wurf landen: Um an die Juwelen aus dem New Yorker "American Museum of Natural History" zu gelangen, schleichen sie in luftiger Höhe am Sims des Museums entlang.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Kabel Eins Doku
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Alle 1 Staffeln und Folgen