Kunstraub im Gardner MuseumJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 7: Kunstraub im Gardner Museum
41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Das Gardner Museum in Boston, Massachusetts, wird im März 1990 Ziel eines spektakulären Kunstraubs. Zwei als Polizisten verkleidete Männer überwältigen des nachts das Sicherheitspersonal und stehlen Gemälde im Wert von 500 Millionen US-Dollar.
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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Geschichte
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC