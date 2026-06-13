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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Kunstraub im Gardner Museum

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 04.07.2026
Kunstraub im Gardner Museum

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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 7: Kunstraub im Gardner Museum

41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Das Gardner Museum in Boston, Massachusetts, wird im März 1990 Ziel eines spektakulären Kunstraubs. Zwei als Polizisten verkleidete Männer überwältigen des nachts das Sicherheitspersonal und stehlen Gemälde im Wert von 500 Millionen US-Dollar.

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