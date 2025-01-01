Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 14
Folge 14: Treffen mit Familie und Freunden

62 Min.Ab 12

Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden und Familie werden die Beziehungen der Paare erneut auf die Probe gestellt. Denn die Angehörigen nehmen die Partner ihrer Liebsten ganz genau unter die Lupe. Dabei kommt es zu emotionalen Offenbarungen und die Eheleute erleben die ein oder andere Überraschung.

