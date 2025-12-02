Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Betrug und Regelverstoß: Welches Paar kannte sich schon vor der Hochzeit?

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 02.12.2025
Betrug und Regelverstoß: Welches Paar kannte sich schon vor der Hochzeit?

Folge 7: Betrug und Regelverstoß: Welches Paar kannte sich schon vor der Hochzeit?

115 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Islands raue Schönheit spiegelt Julias und Julians inneren Sturm wider. Julian zieht sich zurück, um seine Gefühle gegenüber seiner Ehefrau zu sortieren. Werden sie die Reise abbrechen? Auf Gozo entdecken Michelle und Marlon bei einem Kochkurs ganz neue Seiten aneinander und ziehen gemeinsam die Bilanz ihrer Hochzeitsreise. Im Paradies auf Madeira kracht es nach dem Heiratsantrag zwischen Frank und Maren. Was ist der Grund für das Zerwürfnis?

