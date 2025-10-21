Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 1: Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?
119 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Zwölf Singles wagen den größten Schritt ihres Lebens. Mit Hilfe von Tests, Analysen und Auswahlverfahren matcht das Expertenteam die Paare. Für Lina, Michelle, Daniel und Marlon schlägt die Stunde der Wahrheit. In traumhafter Kulisse und umgeben von ihren Liebsten stehen sie vor der Frage, die alles verändert: Sagen sie Ja zu einer rechtskräftigen Ehe mit einer noch unbekannten Person? Und: Zum ersten Mal treffen sich zwei Männer im Standesamt.
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
