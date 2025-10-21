Happy End: Die schönsten ErfolgsgeschichtenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 1: Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten
62 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Heiraten, ohne sich zu kennen - dieser mutige Schritt hat sich für viele Paare der vergangenen Jahre gelohnt. Marina und Kai geben sich erneut das Ja-Wort. Peter und Jaqueline nehmen uns mit in ihren Alltag - zu dritt. Nach neun Jahren sind auch Ramona und Stephan verliebt wie am ersten Tag. Michelle und Fabian trafen sich vor einem Jahr zum ersten Mal - heute ziehen sie in ihr gemeinsames Haus. Und Expertin Dr. Sandra Köhldorfer gibt ihrem Ryan endlich das Ja-Wort.
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn
