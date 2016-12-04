Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Nägel mit Köpfen: Jetzt wirds ernst!

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 04.12.2016
Nägel mit Köpfen: Jetzt wirds ernst!

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 4: Nägel mit Köpfen: Jetzt wirds ernst!

95 Min.Folge vom 04.12.2016Ab 12

Eines unserer Paare ist seit drei Wochen miteinander verheiratet und steht vor schweren Entscheidungen. 170 Kilometer trennen sie voneinander und ihre Arbeitszeiten machen regelmäßige Treffen unmöglich. Sollen sie jetzt schon zusammenziehen? Die Ehefrau hat Angst, immerhin hat sie schon einmal ihre Arbeit und ihre Wohnung aufgegeben - für eine Beziehung, die nach kurzer Zeit wieder zu Ende war.

