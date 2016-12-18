Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Der Tag der Entscheidung: Welches der Ehepaare bleibt zusammen?

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 18.12.2016
Der Tag der Entscheidung: Welches der Ehepaare bleibt zusammen?

Folge 6: Der Tag der Entscheidung: Welches der Ehepaare bleibt zusammen?

94 Min.Folge vom 18.12.2016Ab 12

Heute steigt die Spannung: Es entscheidet sich, welche Paare verheiratet bleiben wollen und welche Eheleute ab sofort getrennter Wege gehen. Einem Duo fiel die Entscheidung sehr leicht, doch bei drei anderen Paaren ist noch alles offen. Für wen war die "Hochzeit auf den ersten Blick" auch Liebe auf den ersten Blick?

