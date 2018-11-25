Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Die Melodie der Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 25.11.2018
Die Melodie der Liebe

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 4: Die Melodie der Liebe

106 Min.Folge vom 25.11.2018Ab 6

Sandra ist verzweifelt: So sympathisch sie ihren Angetrauten findet und so sehr sie sich sicher ist, dass die Experten das richtige Match für die 30-Jährige gefunden haben, das Kribbeln im Bauch wird einfach nicht stärker. Unter Tränen offenbart sie sich ihrem Gatten. Kann er Sandra ihre Sorgen nehmen - und damit vielleicht die Schmetterlinge im Bauch zum Fliegen bringen?

