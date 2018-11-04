Chance auf eine neue LiebeJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 1: Chance auf eine neue Liebe
108 Min.Folge vom 04.11.2018Ab 6
"Das Gefühl, alleine zu sein, ist einfach ein Scheißgefühl." Sandra (30) aus Leipzig hat ihr Singleleben satt und wünscht sich nichts mehr, als endlich mit ihrem Seelenverwandten in ein Leben zu zweit zu starten. Auch Nordrhein-Westfale Sascha (47) träumt von der großen Liebe. Wird er sie auf dem Standesamt finden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen