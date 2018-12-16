Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 16.12.2018
Folge 7: Hoffnung auf ein Happy End

102 Min.Folge vom 16.12.2018Ab 6

Sandra schwebt auf Wolke 7: Nach einem holprigen Start ins Eheleben, der vor allem von vielen Tränen und Zweifeln hinsichtlich der Gefühle für ihren Gatten begleitet wurde, stehen die Zeichen jetzt auf Harmonie - und Liebe! Sogar ein Umzug ist für das Ehepaar nicht mehr ausgeschlossen ...

