Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit meiner besten Freundin
Folge 1: Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 1
Lisa ist außergewöhnlich und eine wahre Trendsetterin. Mit ihren quietschbunten Beiträgen und ihrem Stil begeistert sie ein Millionenpublikum und verdient als Youtuberin ihr Geld. Freund Rawas liebt die schöne 28-Jährige und hat ihr 2015 einen Antrag gemacht. Auf den Tag genau, zwei Jahre später, haben die beiden in Las Vegas geheiratet. Den Bund fürs Leben wollen die beiden aber jetzt in Wien nochmal mit Familie und Freunden schließen. Lisa hat genaue Vorstellungen von ihrem Tag und warnt lachend vorweg: "Meine Hochzeit wird recht untypisch und ein wenig crazy. Ich hab eine Tätowiererin vor Ort, Foodtrucks, Süßigkeiten, die frisch gemacht werden, eine crazy Flowercrown-Ecke, viele Luftballons, Live Acts und DJs und den verrücktesten Entry Walk, den ein Brautpaar haben kann, geplant. Es wird bunt". Gut, dass Lisa all das nicht alleine organisieren muss und an ihrer Seite ihre beste Freundin hat: die 33-jährige Joanna. Die Busenfreundin ist selbst Youtuberin und hat mit Lisa auch einen eigenen Kanal. Die beiden haben sich bei einem Bloggerevent kennengelernt und sind seither unzertrennlich: "Joanna ist eine meiner engsten Freundinnen und deshalb natürlich auch meine Trauzeugin. Ich habe sie so lieb und ich weiß, dass wir das zusammen hinbekommen. Und nachdem sie auch schon verheiratet ist, hat sie bestimmt tolle Tipps."
