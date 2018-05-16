Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bei ATV läuten die Hochzeitsglocken. Jasmin (29, Leoben) wird Oliver (34) das Ja-Wort geben, Nicole (26, Graz) übernimmt als ihre beste Freundin und Trauzeugin alle anderen Aufgaben: schlüpft in die Rolle der Beraterin, Seelenstütze, Taschentuchträgerin und Mitorganisatorin. Unterstützung braucht es schließlich, wenn es um das Brautkleid, die perfekte Location, die Gästeliste, den Blumenschmuck oder Dessous für die Hochzeitsnacht geht. Das ATV-Team hat den Weg zum Traualtar begleitet und war auch am großen Tag mit dabei. "Anstatt mich anzurufen, hat Jasmin ein Foto von ihrer Hand auf Instagram hochgeladen. Da war ich schon ein bisschen beleidigt. Und ich bin ja noch nicht einmal gefragt worden, ob ich ihre Trauzeugin sein will. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das auch vorausgesetzt" witzelt Nicole, die Jasmin zur Seite stehen wird, wenn sie endlich Ja zu ihrer großen Liebe Oliver sagt. Dabei hatte Jasmin als sie Oliver kennenlernte bereits einen Freund, verlies diesen schließlich und wurde mit ihm verkuppelt. Liebe auf den ersten Blick war es nur für ihn: "Sie hat zweimal hinsehen müssen und dann von den inneren Werten überzeugen lassen", sagt der 34-Jährige lachend. Heute sind die beiden zwei Jahre zusammen, haben einen kleinen Hund und wohnen in Leoben. Geheiratet wird im kleinen Kreis mit 43 Leuten auch im Wohnort. Doch die Vorbereitungen sind ganz schön zeitintensiv sowie fordernd, die Location-Suche eine Herausforderung und einen Kompromiss wert, genauso wie der Kauf der Hochzeitsringe: "Es wird noch viel Schweiß und Blut hineinfließen und wahrscheinlich auch noch ein paar Tränen", sagt Jasmin. Doch ganz am Ende klappt alles wunderbar und Jasmin kann von Herzen sagen: "Es war der schönste Tag in meinem Leben, wie im Märchen."
