Folge 2: Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 2
Deborah (24) und Josef (26) sind seit fünf Jahren ein Paar und haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Dass die beiden nun heiraten, ist ihnen ein Herzenswunsch. Als Trauzeugin wird Josefs Schwester Eva (23) mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch wenn man zur Trauzeugin ernannt wird, ist das einerseits eine große Ehre, andererseits eine riesige Herausforderung. Denn Hochzeitsvorbereitungen sind vor allem eines: Hochemotional und tränenreich. Auf die gemeinsame Zeit, die Kleideranprobe, Location-Besichtigungen und die Tortenverkostung freuen sie sich, schließlich ist "Debby wie eine vierte Schwester für mich", meint Eva und die wiederum "Familie" für Deborah.
