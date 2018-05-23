Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit meiner besten Freundin
Folge 4: Hochzeit meiner besten Freundin - Staffel 1 Folge 4
48 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 6
Doris und Romana verbindet eine jahrelange, innige Freundschaft, aus diesem Grund hat Romana Doris auch zu ihrer Trauzeugin ernannt. So liebevoll und herzlich wie die zwei besten Freundinnen miteinander umgehen, soll auch Romanas Hochzeit werden. Die 39-Jährige hat schon einige Beziehungen hinter sich und mit ihrem zukünftigen Ehemann Nikolaus, aber schlussendlich ihre große Liebe und ihren Seelenpartner gefunden. Doris bemerkt bald, dass sich ihre beste Freundin die Hochzeitsvorbereitungen weitaus einfacher vorgestellt hat, als sie schlussendlich sind. Denn die Suche nach dem einen Brautkleid wird zu einer Odyssee.
