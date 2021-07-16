Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 16.07.2021: Der Geist der Lottie Peck
41 Min.Folge vom 16.07.2021Ab 12
Das Team bestehend aus David Schrader, Medium Cindy Kaza, Shane Pittman, Holzers Tochter Alexandra und Gabe Roth rollt einen alten Fall von Hans Holzer, dem Vater aller US-amerikanischen Geisterjäger:innen, wieder auf: Das „Peck House“, eines der ältesten Wohnhäuser in Rye, im Bundesstaat New York, ist für seine extremen paranormalen Aktivitäten berüchtigt. Nun wollen die Expert:innen herausfinden, ob die gequälten Seelen, die hier herumgeisterten, endlich weitergezogen sind, oder sich immer noch in dem alten Gebäude aufhalten.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.