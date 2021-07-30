Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 30.07.2021: Brudermord
41 Min.Folge vom 30.07.2021Ab 12
Das Howard-Dickinson-Haus ist eins der ältesten Gebäude in Henderson, Texas, und wurde vom Ziegelfabrikanten David Howard erbaut. Es ist jedoch weit mehr als ein schönes, historisches Gebäude. Im Ort erzählt jeder eine andere Spukgeschichte darüber. – Und eine entscheidende Rolle dabei spielt eine gewisse Maida Jaggers, wie die paranormalen Expert:innen herausgefunden haben. Hans Holzer hatte mit Maida jahrelang korrespondiert, weil sie glaubte, dass der Spuk mit ihr persönlich zu tun habe. Außerdem hatte Maida eine besondere Bindung zu dem Haus, deren Ursprung eine Tragödie war, die das Team nun eruiert.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.