Folge vom 06.08.2021
Der Fluch der Lenni LenapeJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 06.08.2021: Der Fluch der Lenni Lenape
41 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12
Das Team um Alexandra Holzer hat die Untersuchungen im Ayers-Allen-Haus in New Jersey wieder aufgenommen. Um 1740 erbaut, wurde es 1947 an Louise King und ihren Mann verkauft – worauf der Spuk begann: Klopfgeräusche gefolgt vom regelmäßigen Erscheinen geisterhafter Gestalten, die sich dann in Luft auflösten. Der berühmte Gosthunter Hans Holzer wurde 1960 zusammen mit einem Medium zu einer Séance gerufen und sah dort negative Kräfte aus verschiedenen Zeiten am Werk. Doch die Kings wollten plötzlich nicht mehr, dass er eine spirituelle Reinigung durchführt und seine Arbeit beendet. Werden seine Nachfolger:innen sein Werk beenden können?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.