Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Familie Smith im Hochwassergebiet

HGTVFolge vom 06.02.2020
Familie Smith im Hochwassergebiet

Familie Smith im HochwassergebietJetzt kostenlos streamen

Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 06.02.2020: Familie Smith im Hochwassergebiet

44 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12

Zweiter Anlauf in den Ozark Mountains: Bereits im letzten Jahr wollten die Raneys Aussteigerfamilie Smith bei der Rettung ihres Siedlerhofs zur Seite stehen. Doch ein verheerendes Jahrhundert-Unwetter machte die Pläne zunichte. Jetzt sind Marty, Matt und Misty zurück in Missouri, um das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Die größte Aufgabe besteht darin, das Grundstück mitsamt den Häusern vor Hochwasser zu schützen. Außerdem soll Jerrys hauseigene Messerproduktion angekurbelt werden. Denn damit will der Werkzeugschmied Geld in die Familienkasse spülen...

Alle verfügbaren Folgen