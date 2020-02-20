Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 20.02.2020: Im Land der Extreme
45 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
Am Polarkreis in Alaska kämpfen Kim und Casey Boespflug um ihre Existenz als Selbstversorger. Eigentlich sind die beiden Feuerwehrleute harte Arbeitseinsätze und brenzlige Situationen gewohnt, aber jetzt geraten sie im Land der Extreme selbst an ihre ...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.