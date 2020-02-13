Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 13.02.2020: Der Hütten-Transport
43 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12
Das Großprojekt in den Ozark Mountains geht in die nächste Runde. Nachdem sich Aussteigerfamilie Smith hartnäckig weigert, ihre Wohnhäuser zu versetzen, um sie aus der Hochwasserzone zu bekommen, hat Outdoor-Veteran Marty eine alternative Lösung parat. Ein riesiger Damm mit vorgelagertem Becken soll den Siedlerhof vor lebensbedrohlichen Wassermassen schützen. Da Kasee und Ehemann Dustin planen, ihren Kinderwunsch wahr werden zu lassen, soll ein Flutwarnsystem für zusätzliche Sicherheit sorgen. Aus einer alten Autohupe, die an ein Fahrrad gekoppelt ist, baut Marty eine clevere Hochwasser-Alarmanlage.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.