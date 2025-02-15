Homeland
Folge 1: 180 Tage
57 Min.Ab 12
Carrie erholt sich in einem Landshuter Krankenhaus der U.S. Army von ihrer Gefangenschaft in Russland. Sie will in den Dienst der CIA zurückkehren, doch die hält Carrie aufgrund eines auffälligen Lügendetektortests für eine potenzielle Spionin. Währenddessen kämpft Saul als Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten dafür, die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung in Doha fortzusetzen.
