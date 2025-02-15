Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Zwei Minuten

20th CenturyStaffel 8Folge 6
Zwei Minuten

Zwei MinutenJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 6: Zwei Minuten

52 Min.Ab 12

Max gerät in die Hände eines Talibankämpfers. Carries einzige Chance, ihren Freund aufzuspüren, ist Yevgeny. Damit dieser ihr helfen kann, muss sie jedoch zunächst die amerikanische Überwachung des fraglichen Gebietes sabotieren. Derweil macht G'ulom weiterhin die Taliban für den Tod der beiden Präsidenten verantwortlich und verlangt von Haqqani, sich selbst auszuliefern.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen