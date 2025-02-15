Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Nacht über Moskau

20th CenturyStaffel 8Folge 12
Nacht über Moskau

Folge 12: Nacht über Moskau

64 Min.Ab 16

Carrie sieht keine andere Möglichkeit, den drohenden Krieg mit Pakistan abzuwenden, als die Forderungen Russlands zu erfüllen und Saul zu verraten. Zusammen mit Yevgenys Leuten will sie ihren früheren Mentor zwingen, die Identität seiner Spionin preiszugeben. Doch Saul ist bereit, sein Leben zu geben, um die Informantin zu schützen. Wie weit wird Carrie gehen?

