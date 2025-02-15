Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

20th CenturyStaffel 8Folge 9
Folge 9: Zwischen Schwarz und Weiß

47 Min.Ab 12

Die amerikanische Regierung ist weiterhin von Jalals Schuld am Tod des US-Präsidenten überzeugt und droht Pakistan mit Krieg, sollte der neue Anführer der Taliban nicht ausgeliefert werden. Während Saul vergeblich versucht, seine Vorgesetzten von ihrem Kurs abzubringen, sind Carrie und Yevgeny auf der Suche nach dem Flugschreiber des verunglückten Helikopters. Auf einem Markt in Kohat stoßen sie schließlich auf eine Spur.

