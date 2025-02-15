Homeland
Folge 11: Genossin Lehrerin
49 Min.Ab 12
Zurück in den USA erwartet Carrie der Prozess wegen Verrats. Während sie auf ihre Anklage wartet, macht sie sich gemeinsam mit Jenna auf die Suche nach Sauls angeblichem Kontakt im Kreml. Eine Spur führt die beiden zu Andrei Kuznetsov, der mittlerweile im Zeugenschutzprogramm lebt und einst mit Sauls Hilfe aus der DDR geflohen ist. Unterdessen fliegt Saul zum UN-Gipfel nach New York, um der russischen Delegation Informationen über ihr falsches Spiel zu entlocken.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
