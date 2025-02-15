Homeland
Folge 5: Der traurigste aller Tage
44 Min.Ab 12
Nach dem Absturz des Präsidentenhubschraubers scheinen die Friedensverhandlungen endgültig zum Scheitern verurteilt zu sein. Saul will G'ulom - den Nachfolger des getöteten afghanischen Regierungsoberhauptes - davon überzeugen, ein gemeinsames Statement als Reaktion auf die Tragödie abzugeben, doch dieser hat die Taliban im Verdacht und schlägt jede weitere Zusammenarbeit aus. Unterdessen ist Carrie der Ursache des Absturzes auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
