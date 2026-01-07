Altes Schmuckstück mit FeuerstelleJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 19: Altes Schmuckstück mit Feuerstelle
44 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6
Ashley und Michael kaufen ein Haus, dessen bestehende Terrasse mit einer Feuerstelle ein echtes Highlight darstellt. Allerdings ist die Außenfassade mit Wandpaneelen ausgestattet, die ursprünglich für den Innenraum konzipiert wurden. Diese werden ausgetauscht und für die Deko im Inneren aufgehoben. Die Profis verändern zudem die Raumaufteilung: Aus einem Schlafzimmer entsteht ein Bad, der Durchgang zur Küche wird vergrößert und ein neuer Wäscheraum geschaffen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH