Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 20: Frischer Wind nach 50 Jahren
45 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6
Die Cordrays planen eine besondere Überraschung: Sie wollen das Haus von Michaels Mutter Bootsy renovieren, das seit fast 50 Jahren unverändert ist. Bootsy ahnt zunächst nichts von ihrem Glück - und muss dann erst von den Neuerungen überzeugt werden. Die alte Küche wird verschönert und mit modernen Geräten sowie mehr Arbeitsfläche ausgestattet. Im Wohnbereich erneuern die Profis die Farbgestaltung sowie die Möbel. Wird Michael den Umbauwünschen seiner Mutter gerecht?
